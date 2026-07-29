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Билан может заработать 115 миллионов рублей на сольном концерте в Москве

Билан может заработать 115 млн рублей от продажи билетов на концерт в Москве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Заслуженный артист России Дима Билан может заработать около 115 миллионов рублей выручки от продажи билетов на сольный концерт в Москве, подсчитало РИА Новости.

Билан даст большой сольный концерт на стадионе «Динамо» 31 июля.

Стадион «Динамо» в концертной конфигурации вмещает около 21 тысячи человек. Цены на билеты стартуют с отметки 4,5 тысячи рублей — это места в дальних секторах. Большинство билетов на трибунах продается по цене от 5 до 7,5 тысячи рублей, а самые дорогие места в секторах, расположенных ближе всего к сцене, стоят около 12 тысяч рублей. Билеты в фан-зоны доступны по цене 6,5 тысячи рублей.

Как выяснило РИА Новости, VIP-ложи и билеты категории Meet & Greet в продаже отсутствуют. В настоящий момент реализовано около 95% билетов. В случае полной загрузки площадки выручка от продажи билетов может составить около 115 миллионов рублей без учета расходов на организацию концерта.

Дима Билан родился 24 декабря 1981 года в Карачаево-Черкесской Республике. Особую главу в биографии артиста занимает история его триумфальных выступлений на «Евровидении»: в 2006 году с песней Never Let You Go он занял второе место, а в 2008 году с композицией Believe стал победителем конкурса. На счету артиста победы по версии премии телеканала «Муз-ТВ» и «Золотой граммофон». В 2018 году Билан был удостоен звания заслуженного артиста России.