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Эксперт предупредил о «нашествии» пауков-каракуртов в столичном регионе

Смертельно опасные пауки-каракурты мигрируют в Московский регион из-за потепления и с продовольственными грузами с юга России. Об этом в среду, 29 июля, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

Смертельно опасные пауки-каракурты мигрируют в Московский регион из-за потепления и с продовольственными грузами с юга России. Об этом в среду, 29 июля, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.

По словам эксперта, среда обитания этих пауков неуклонно смещается к северу, и теперь каракурты, которых также называют «черными вдовами», осваивают улицы столицы и окрестностей. Раньше они встречались лишь на юге — в степях Крыма, Дагестана и Волгоградской области.

— Причинами нашествия служит не только глобальное потепление, позволяющее им зимовать на севере, но и способность «путешествовать» с грузами, — пояснил Федоров.

Он отметил, что яд хищника содержит альфа-латротоксин, поражающий нервную и сердечно-сосудистую системы человека. Укус вызывает резкую боль, мышечные судороги и одышку, а без своевременной помощи может привести к смерти. В качестве экстренной меры до прибытия врачей биолог рекомендовал прижечь ранку горящей спичкой, обеспечить пострадавшему покой и обильное питье, а затем немедленно обратиться в больницу для введения противокаракуртовой сыворотки, говорится в материале.

Кандидат биологических наук Павел Глазков ранее сообщил, что массового заселения Московского региона пауками вида каракурт, также известными как «черная вдова», не стоит ждать.

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