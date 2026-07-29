Эксперт предупредил о «нашествии» пауков-каракуртов в столичном регионе

Смертельно опасные пауки-каракурты мигрируют в Московский регион из-за потепления и с продовольственными грузами с юга России. Об этом в среду, 29 июля, рассказал РИА Новости кандидат биологических наук Дмитрий Федоров.
— Причинами нашествия служит не только глобальное потепление, позволяющее им зимовать на севере, но и способность «путешествовать» с грузами, — пояснил Федоров.
Он отметил, что яд хищника содержит альфа-латротоксин, поражающий нервную и сердечно-сосудистую системы человека. Укус вызывает резкую боль, мышечные судороги и одышку, а без своевременной помощи может привести к смерти. В качестве экстренной меры до прибытия врачей биолог рекомендовал прижечь ранку горящей спичкой, обеспечить пострадавшему покой и обильное питье, а затем немедленно обратиться в больницу для введения противокаракуртовой сыворотки, говорится в материале.
Кандидат биологических наук Павел Глазков ранее сообщил, что массового заселения Московского региона пауками вида каракурт, также известными как «черная вдова», не стоит ждать.