Трек Монеточки* вырезали из украинской прокатной версии нового «Человека-паука»

Напомним, песня Монеточки* появилась в новом фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом. Трек «Монополия» указан в титрах картины среди использованных композиций. Песня вышла в 2024 году и вошла в альбом «Молитвы. Анекдоты. Тосты.». В пластинке она занимает четвёртое место. Новая лента стала четвёртой частью франшизы о Питере Паркере в исполнении Холланда. Мировой прокат картины стартует 31 июля.