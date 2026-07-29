Трек Монеточки* вырезали из украинской прокатной версии нового «Человека-паука»

«В новой части фильма “Человек-паук” звучит песня российской певицы Монеточки*. В украинском прокате этот фрагмент был вырезан», — говорится в сообщении.
Речь идёт о композиции «Монополия», которая появляется в картине лишь на несколько секунд, однако украинские цензоры всё равно потребовали удалить сцену с этим треком.
Напомним, песня Монеточки* появилась в новом фильме «Человек-паук: Совершенно новый день» с Томом Холландом. Трек «Монополия» указан в титрах картины среди использованных композиций. Песня вышла в 2024 году и вошла в альбом «Молитвы. Анекдоты. Тосты.». В пластинке она занимает четвёртое место. Новая лента стала четвёртой частью франшизы о Питере Паркере в исполнении Холланда. Мировой прокат картины стартует 31 июля.
Ещё больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — ищите в разделе «Шоубиз».
* Признана иностранным агентом в России.