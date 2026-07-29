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Серия спектаклей пройдёт в Нижнем Новгороде 31 июля — 2 августа (16+)

4-й театральный фестиваль «Специфик» анонсировал программу первого уикенда с 31 июля по 2 августа.

С 31 июля по 2 августа в Нижнем Новгороде пройдут спектакли первого уикенда 4-го фестиваля «Специфик» (16+). Как сообщили организаторы мероприятия, зрителей ждут постановки по произведениям русской классики в неожиданных городских локациях.

В афишу вошли спектакль «Дни Турбиных» на нижней площадке трамплина К-60, «Чайка» на берегу острова Гребневские пески, куда гостей доставят на лодках, а также «Маленькие трагедии» в формате театрального сериала в окнах квартиры на Большой Покровской. Проект реализует Центр театрального мастерства при поддержке АНО «Центр 800».

Как отметили организаторы, программа второго уикенда с 7 по 9 августа охватит еще четыре новые площадки Нижнего Новгорода с участием приглашенных артистов и режиссеров из Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее сообщалось, что программу «Столицы закатов» опубликовали в Нижнем Новгороде на 1−2 августа.

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