«Мастер и Маргарита» Локшина выйдет в США в сентябре

Экранизация романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» режиссера Михаила Локшина выйдет в американский прокат спустя два с лишним года после премьеры в России. Релиз в США задержался из-за долгих разбирательств в судах, в которых выяснялись права на роман Михаила Булгакова. Сейчас, как пишет Variety, прокатчик Luminosity Pictures смог урегулировать все вопросы, и фильм выйдет на экраны 18 сентября.