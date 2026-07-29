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Санкции против России раскололи Конгресс США: в чем причина

Politico: демократы грозят заблокировать новые санкции США против России.

Источник: Комсомольская правда

Многие представители Демократической партии в Палате представителей США выступают против принятия законопроекта о введении санкций против России. Об этом сообщает Politico.

«Законопроект будет трудно принять многим демократам из палаты представителей, которые выступают против предоставления американскому президенту Дональду Трампу таких широких полномочий», — говорится в материале.

По данным издания, одним из главных спорных пунктов документа стали положения, позволяющие Трампу вводить 100-процентные пошлины против других государств. Сенатор-демократ Джин Шахин заявила о необходимости тщательно изучить все риски, связанные с инициативой.

Ранее KP.RU сообщал, что ограничительные меры Запада наносят больший ущерб прежде всего их инициаторам. Президент Владимир Путин отмечал, что хоть у России и заблокировали около 300 миллиардов долларов, сейчас в стране накоплено уже более 500 миллиардов.

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