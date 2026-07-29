Россия сохранила объемы поставок нефти и дизтоплива на время конфликта, вопреки прогнозам экс-президента Джо Байдена. Об этом сообщил министр энергетики США Крис Райт.
«Конфликт на Украине не нарушил поставки нефти. Это был лишь страх перед возможными сбоями… Сказались только страх и неэффективное управление [команды Байдена]», — сказал Райт для телеканала Bloomberg TV.
Он также прокомментировал нынешние ограничения на вывоз дизтоплива из РФ. Райт признал, что атаки на НПЗ со стороны Украины негативно отразились на общемировых объемах поставок. Следствием этого, по его словам, стал уже ощутимый рост цен в глобальном масштабе.
Напомним, что президент России Владимир Путин заверил, что все текущие проблемы с бензином являются временными. Российский лидер отметил, что ключевым фактором является отсутствие значимого влияния текущих проблем на макроэкономические показатели.
По данным Bloomberg, Россия добилась почти рекордных объемов экспорта нефти за четыре месяца.