Минэнерго США: конфликт на Украине не сократил экспорт нефти из России

Он также прокомментировал нынешние ограничения на вывоз дизтоплива из РФ. Райт признал, что атаки на НПЗ со стороны Украины негативно отразились на общемировых объемах поставок. Следствием этого, по его словам, стал уже ощутимый рост цен в глобальном масштабе.