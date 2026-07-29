Московские врачи вылечили позвоночник жителю США после отказа в других странах

«Мужчина обращался в клиники в Штатах и других странах, однако не смог получить необходимого решения по своему случаю. На фоне усиливающейся боли пациент принял решение приехать в Москву и доверить операцию специалистам Института Склифосовского. Обследование показало межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы», — рассказали там.