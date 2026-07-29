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Московские врачи вылечили позвоночник жителю США после отказа в других странах

Несколько месяцев назад мужчина получил травму позвоночника, после чего одна нога практически перестала работать.

МОСКВА, 29 июля. /ТАСС/. Специалисты Института Склифосовского удалили межпозвоночную грыжу пациенту из США, получавшему отказы в операции в других странах. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

«Мужчина обращался в клиники в Штатах и других странах, однако не смог получить необходимого решения по своему случаю. На фоне усиливающейся боли пациент принял решение приехать в Москву и доверить операцию специалистам Института Склифосовского. Обследование показало межпозвоночную грыжу, которая сдавливала нервы», — рассказали там.

Отмечается, что мужчина получил травму позвоночника несколько месяцев назад, после чего одна нога практически перестала работать, и ходить становилось все труднее.

Врачи Склифа выполнили малоинвазивную операцию — через небольшой разрез освободили сдавленный нерв, максимально сохранив окружающие ткани — удалили грыжу. По данным столичного депздрава, на следующий день после операции пациент смог самостоятельно встать на ноги и через два дня его выписали домой в хорошем состоянии.

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