Стало известно, что могло убить 15 слонов в нацпарке Кении

Ранее сообщалось, что за месяц в районе кенийского национального парка Амбосели погибли 15 слонов. Перед смертью десять животных частично парализовало, а ещё пять туш оказались слишком разложившимися для точного анализа. В основном погибали самки и детёныши, среди всех найденных животных был только один самец. Первичное исследование лаборатории Университета Найроби указало на присутствие потенциально токсичного соединения. При этом государственная лаборатория не нашла вещества, на которые проводила проверку.