Трамп: США не завершат войну против Ирана из-за ударов по американским базам

«Буду ли я всегда наносить ответный удар? В сущности, да», — сказал Трамп для журналистов в Белом доме.
Также американский лидер сообщил, что США намерены вновь нанести удары по Ирану, но при этом не исключает переговорного варианта и изучает перспективы согласования позиций.
При этом Трамп анонсировал новые сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании.
По мнению главы Белого дома, Тегеран якобы еще не готов к компромиссу. Как сообщал Axios, на прошедших переговорах США и Израиля обсуждался вопрос усиления экономического давления на Иран.