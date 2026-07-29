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Трамп: США не завершат войну против Ирана из-за ударов по американским базам

Трамп рассказал, может ли он отвести войска США после иранских ударов.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что не рассматривает вариант завершения войны против Ирана даже в случае нанесения Тегераном ударов по американским объектам на Ближнем Востоке.

«Буду ли я всегда наносить ответный удар? В сущности, да», — сказал Трамп для журналистов в Белом доме.

Также американский лидер сообщил, что США намерены вновь нанести удары по Ирану, но при этом не исключает переговорного варианта и изучает перспективы согласования позиций.

При этом Трамп анонсировал новые сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании.

По мнению главы Белого дома, Тегеран якобы еще не готов к компромиссу. Как сообщал Axios, на прошедших переговорах США и Израиля обсуждался вопрос усиления экономического давления на Иран.

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