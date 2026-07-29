В Волгограде ищут подрядчика на ремонт моста в Красноармейском районе

Победителю конкурсных процедур предстоит к ноябрю 2028 года не только заменить полотно проезжей части, но и привести в порядок опоры, пролеты, деформационные швы и гидроизоляцию технического сооружения, а также обновить подъезды к нему. Условия контракта включают и обновление трамвайных путей, контактной сети электротранспорта, а также столбов освещения.