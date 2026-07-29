В Госавтоинспекции опровергли сообщения о новых требованиях к европротоколу

Информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники ГАИ будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности. Об этом заявили в Госавтоинспекции России, сообщает в среду, 29 июля, РИА Новости.
«Распространяемая в СМИ, сети Интернет и социальных сетях информация о том, что якобы с 1 августа сотрудники Госавтоинспекции будут проверять у водителей бумажные бланки европротокола, не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.
В Госавтоинспекции напомнили, что перечень документов, которые водитель транспорта обязан предъявить для проверки сотруднику, установлен пунктом 2.1 правил дорожного движения РФ, и бумажные бланки европротокола в этот перечень не входят.
«Никаких изменений в действующее законодательство в области безопасности дорожного движения, устанавливающих с августа новые требования, не предусматривается», — отмечается в сообщении.