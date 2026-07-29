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Основатель The Frames Глен Хансард погиб в ДТП в возрасте 56 лет

Ирландский музыкант, основатель рок-группы The Frames и обладатель «Оскара» Глен Хансард разбился насмерть на мотоцикле в Дублине. О гибели артиста в среду, 29 июля, сообщила газета Irish Independent.

Ирландский музыкант, основатель рок-группы The Frames и обладатель «Оскара» Глен Хансард разбился насмерть на мотоцикле в Дублине. О гибели артиста в среду, 29 июля, сообщила газета Irish Independent.

Авария произошла ранним утром в городе Лукан. Хансарду было 56 лет. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.

Хансард основал группу The Frames в 1990 году. Коллектив выпустил семь студийных альбомов, самые успешные из которых — Burn the Maps (2004) и The Cost (2006) — занимали первое и второе места в ирландских чартах. Композиция Falling Slowly, написанная им для фильма «Однажды» (2007), получила премию «Оскар» как лучшая песня. Хансард также снимался в кино, в том числе в картине «Обязательства» (1991), удостоенной премии Британской академии, говорится в материале.