Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач объяснила истинную опасность жира на животе

Врач Уланкина: жир на животе повышает риски развития онкологии.

Источник: Комсомольская правда

Жир в области живота повышает риск онкологических заболеваний. Об этом NEWS.ru рассказала врач Ольга Уланкина.

Она отметила, что висцеральный жир, который расположен глубоко в брюшной полости, представляет собой самостоятельный эндокринный орган, который способен провоцировать развитие сахарного диабета II типа.

«Также жир на животе связан с высоким риском развития злокачественных новообразований. Например, висцеральное ожирение повышает вероятность развития рака толстой кишки, молочной железы и рака эндометрия у женщин в постменопаузе», — отметила она.

KP.RU предупредил, что главной причиной жировых запасов на животе являются простые углеводы. Это сладости, а также мюсли, каши быстрого приготовления, алкоголь и сладкая газировка, сладкие фрукты, молоко и другие.