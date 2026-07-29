Врач объяснила истинную опасность жира на животе

Жир в области живота повышает риск онкологических заболеваний. Об этом NEWS.ru рассказала врач Ольга Уланкина.
Она отметила, что висцеральный жир, который расположен глубоко в брюшной полости, представляет собой самостоятельный эндокринный орган, который способен провоцировать развитие сахарного диабета II типа.
«Также жир на животе связан с высоким риском развития злокачественных новообразований. Например, висцеральное ожирение повышает вероятность развития рака толстой кишки, молочной железы и рака эндометрия у женщин в постменопаузе», — отметила она.
KP.RU предупредил, что главной причиной жировых запасов на животе являются простые углеводы. Это сладости, а также мюсли, каши быстрого приготовления, алкоголь и сладкая газировка, сладкие фрукты, молоко и другие.