«Одиссея» Нолана собрала в прокате больше $700 млн

Пока что он уступает трем другим релизам Голливуда, вышедшим в 2026 году: «Истории игрушек 5» (которая собрала $1,02 млрд), мультфильму «Супер Марио: Галактическое кино» и байопику о Майкле Джексоне «Майкл» — оба фильма заработали по $1,001 млрд за несколько месяцев. Variety отмечает, что «Одиссея» пока даже не вышла в Китае — втором по величине кинорынке в мире, и называет текущие сборы впечатляющими.