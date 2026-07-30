Билан может обогатиться на концерте в Москве

Концерт певца Димы Билана в Москве может принести ему около 115 млн рублей выручки от билетов. Подобные данные приводит РИА Новости.
31 июля на стадионе «Динамо» состоится сольный концерт Билана. В концертном формате арена вмещает около 21 тыс. зрителей. Самые доступные билеты, в дальних секторах, стартуют от 4,5 тыс. рублей. Основная масса мест на трибунах продается по цене 5−7,5 тыс. рублей, а ближайшие к сцене сектора обойдутся примерно в 12 тыс. Билеты в фан-зону стоят 6,5 тыс. рублей.
При этом VIP-ложи и билеты с опцией Meet & Greet не продаются. На данный момент реализовано порядка 95% билетов. Если стадион будет полностью забит, по подсчетам агентства, выручка без учета расходов может составить около 115 млн рублей.
Тем временем в Интернете обсуждают, почему неожиданно совпали темы концертов молодых артистов Егора Крида и Вани Дмитриенко. Крид уже провел в «Лужниках» шоу в рыцарском стиле, Дмитриенко — только планирует.