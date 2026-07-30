Что можно и нельзя делать Маринин день 30 июля, который называют Марина Огненная

День не подходит для свадеб. Считалось, что замужняя жизнь не заладится. Не следует 30 июля идти в лес по грибы и ягоды — в пути может застать непогода. Кроме того, под запретом значимые покупки. А еще не рекомендуется давать деньги в долг. Вместе с ними можно отдать удачу и успех.