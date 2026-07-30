Что можно и нельзя делать Маринин день 30 июля, который называют Марина Огненная

Православная церковь 30 июля вспоминает Марину Антиохийскую. В народе принято праздновать Маринин день. Но есть еще одно название — Марина Огненная. Все дело в том, что с названной даты начинались зарницы без грома и дождя. Они предсказывали пожары и засуху.
Что нельзя делать 30 июля.
День не подходит для свадеб. Считалось, что замужняя жизнь не заладится. Не следует 30 июля идти в лес по грибы и ягоды — в пути может застать непогода. Кроме того, под запретом значимые покупки. А еще не рекомендуется давать деньги в долг. Вместе с ними можно отдать удачу и успех.
Что можно делать 30 июля.
По традиции, было принято готовить рыбные блюда. А еще в указанный день женщины оставляли всю работу и уделяли время себе.
Согласно приметам, сидящие на воде чайки обещали теплую погоду. В том случае, если идет дождь и на небе белые облака, то погода изменится. На дождь указывает большое число стрекоз.
Кстати, самое крупное скопление чаек в континентальной Европе зафиксировано на заводе под Минском.
Тем временем белорусы нашли в лесу огромный боровик, который пришлось рубить топором.
А еще мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июле 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений на август.