Какие знаки зодиака лучшие мужья

Стрельцы замыкают рейтинг, но не потому что они плохие. Они просто самые свободолюбивые. Если вы ищете мужа, который будет сидеть дома и копить деньги — это не ваш вариант. Но если вам нужен муж-путешественник, философ и оптимист, который расширит ваши горизонты, Стрелец — ваш выбор. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.