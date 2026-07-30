Что можно и нельзя делать в День огненной Марии 30 июля 2026 года

Смотреть на молнии и зарницы. Это самое главное табу. В старину верили, что яркие вспышки могут «иссушить зрение» или вовсе ослепить человека. Считалось, что так морской царь мечет огненные стрелы в свою сбежавшую дочь Марину, и взгляд на них притягивает беду. Если началась гроза — немедленно закрывайте окна и двери, прячьтесь в доме. Начинать важные дела и говорить о свадьбе. День категорически не подходит для новых проектов, крупных покупок или подписания документов — все пойдет наперекосяк. Особый запрет налагается на сватовство, предложения руки и сердца, а также разговоры о браке. Считается, что чувства, зародившиеся в этот день, быстро угаснут, а брак будет недолгим. Почему вы не замужем? 9 жестких и неприятных истинДавать в долг и отдавать огонь из дома. Нельзя одалживать деньги, хлеб или соль. Вместе с ними, по поверьям, из дома уходит удача и благополучие. Также запрещается передавать соседям спички, свечи или угли из печи — так можно «отдать» свой семейный очаг. 7 вещей, из-за которых уходит удачаСориться, сквернословить и распускать волосы. Бранная речь в этот день привлекает нечистую силу. Девушкам особенно не рекомендуется ходить с распущенными волосами, чтобы злые духи не смогли взять их под контроль. Словесный садизм: 10 фраз, которые нельзя говорить даже в шуткуОтправляться в лес или оставаться в открытом поле. Стихия в этот день нестабильна, а молния бьет прежде всего в открытые пространства и одинокие деревья. Рыбалка и охота также под запретом.