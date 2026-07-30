Маркировка звонков сократила число холодных обзвонов на четверть

Наиболее заметно это проявилось в сегменте малого и среднего бизнеса: число холодных звонков там сократилось на 60%, а средняя длительность разговора выросла на 110%. В крупном бизнесе коротких вызовов стало меньше на 46%, а продолжительность общения выросла почти в той же пропорции.