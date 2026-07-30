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Маркировка звонков сократила число холодных обзвонов на четверть

Система маркировки входящих вызовов заметно изменила телефонные коммуникации компаний с клиентами. Как сообщила «Ъ» пресс-служба «Мегафона», с начала года число холодных звонков от бизнеса сократилось почти на четверть, а средняя продолжительность разговора выросла более чем на 50%.

Система маркировки входящих вызовов заметно изменила телефонные коммуникации компаний с клиентами. Как сообщила «Ъ» пресс-служба «Мегафона», с начала года число холодных звонков от бизнеса сократилось почти на четверть, а средняя продолжительность разговора выросла более чем на 50%.

Маркировка сделала невыгодными короткие обзвоны, при которых разговор прерывался почти сразу. Количество соединений длительностью до трех секунд снизилось на 23%, а компании стали чаще переходить к более точечным и содержательным контактам.

Наиболее заметно это проявилось в сегменте малого и среднего бизнеса: число холодных звонков там сократилось на 60%, а средняя длительность разговора выросла на 110%. В крупном бизнесе коротких вызовов стало меньше на 46%, а продолжительность общения выросла почти в той же пропорции.

Исключением стал микробизнес, где число коротких спам-звонков, напротив, увеличилось вдвое. Но эта категория дает менее 1% от общего объема вызовов, поэтому на общую тенденцию не влияет.