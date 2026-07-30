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Названо лучшее время для наблюдения звездопада дельта-Аквариды

Им станут предрассветные часы 31 июля.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Последние несколько часов перед рассветом станут наилучшим временем наблюдения звездопада Южные дельта-Аквариды в ночь на 31 июля. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.

Активность метеорного потока в ночь максимума будет достигать 25 «падающих звезд» в час. Область их появления на небе (радиант) будет находиться в созвездии Водолея.

«Радиант потока виден ночью и утром. В наших северных широтах, при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложится перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение (18 градусов) над горизонтом», — сказали ТАСС астрономы.

В Южном полушарии Земли радиант будет находиться выше, поэтому жители этих стран получат преимущество, также уточнили в планетарии.