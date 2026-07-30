Названо лучшее время для наблюдения звездопада дельта-Аквариды

«Радиант потока виден ночью и утром. В наших северных широтах, при ясной погоде, наилучшее время для наблюдения метеоров сложится перед рассветом, когда радиант занимает наивысшее положение (18 градусов) над горизонтом», — сказали ТАСС астрономы.