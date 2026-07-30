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СУ СК за полгода направил в суд 253 дела, раскрываемость убийств — 100%

Снижение числа тяжких преступлений на 34%, возмещён ущерб на 1,8 млрд рублей. На.

Источник: KaliningradToday

имущество обвиняемых наложен арест на 2,9 млрд.

В следственном управлении СК России по Калининградской области подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года. На заседании коллегии под председательством руководителя управления Дмитрия Канонерова отмечено, что в суд направлено 253 уголовных дела в отношении 307 лиц. Общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 8,7%, тяжких — на 34%.

Расследовано 17 убийств и преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью, повлёкшим смерть. Раскрываемость по этой категории — 100%. Окончено 16 налоговых дел, 12 направлены в суд. Сумма ущерба по ним — 2,5 млрд рублей. В ходе следствия возмещён ущерб на 1,8 млрд рублей, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 2,9 млрд.

Канонеров отметил рост числа обращений граждан и доверия к СК. Особое внимание поручено уделять делам в отношении несовершеннолетних и социально незащищённых категорий. Ряд сотрудников награждены ведомственными наградами, нескольким присвоены звания.