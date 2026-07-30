СУ СК за полгода направил в суд 253 дела, раскрываемость убийств — 100%

В следственном управлении СК России по Калининградской области подвели итоги работы за первое полугодие 2026 года. На заседании коллегии под председательством руководителя управления Дмитрия Канонерова отмечено, что в суд направлено 253 уголовных дела в отношении 307 лиц. Общее число зарегистрированных преступлений снизилось на 8,7%, тяжких — на 34%.