Дачникам дали советы по защите от грибка и плесени в саду

«Повышенная влажность в сочетании с теплом создает идеальные условия для стремительного размножения разных патогенов. К тому же в это время посадки активно разрастаются: листья смыкаются, воздухообмен ухудшается — и вот она, идеальная среда для грибковых инфекций», — сказала специалист.