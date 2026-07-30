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Дачникам дали советы по защите от грибка и плесени в саду

Садовод Трушина: регулярная прополка защитит растения от грибка и плесени.

Источник: Комсомольская правда

В июле и августе растения наиболее уязвимы перед различными заболеваниями. Особенно сложно, когда осадки выпадают почти каждый день. Об этом aif.ru сообщила садовод Лариса Трушина.

«Повышенная влажность в сочетании с теплом создает идеальные условия для стремительного размножения разных патогенов. К тому же в это время посадки активно разрастаются: листья смыкаются, воздухообмен ухудшается — и вот она, идеальная среда для грибковых инфекций», — сказала специалист.

По ее словам, регулярная прополка, прореживание и удаление нижних листьев, особенно тех, что касаются земли, является обязательной процедурой.

Также она дала несколько советов на случай, если растения все-таки заболели: санитарная обрезка, прореживание и обработка препаратами.

360.ru рекомендовал после прополки грядок от сорняков разрыхлить почву. Это поможет растениям получать больше влаги.