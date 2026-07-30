Уволен отвечавший за изъятие активов прокурор Сергей Бочкарев

Ранее СМИ сообщали, что Сергей Бочкарев может стать судьей Верховного суда или возглавить одно из его управлений, но, по данным «Ъ», в судебную систему его не взяли. Предполагается, что генерал теперь займется научной и преподавательской деятельностью. В частности, его прочат в проректоры одного из крупных университетов. Место господина Бочкарева, по предположениям источников «Ъ», может занять один из его заместителей.