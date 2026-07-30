Назван один из самых опасных продуктов на курорте

Отравление домашним вином может испортить отдых на курорте. Об этом NEWS.ru сообщил врач Александр Врублевский.
«Покупка вина, произведенного в нерегламентированных для этого местах, несет ряд рисков. В домашних условиях может нарушаться необходимая технология производства продукта и не проводиться четко определенный, зафиксированный в законодательстве контроль качества», — напомнил специалист.
Кроме того, по его словам, нельзя исключить наличие в напитке технического спирта и красителей, сивушных масел, а также попадание патогенной микрофлоры в продукт. Это может привести к симптомам отравления — тошноте, рвоте, боли в животе, добавил он.
KP.RU подчеркнул, что любые напитки без акцизной марки — это угроза здоровью. Продажа любого алкоголя, не маркированного государственной акцизной маркой и не внесенного в единую государственную систему ЕГАИС, незаконна и является криминалом.