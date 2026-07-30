В Госдуме предложили снизить НДФЛ для молодых специалистов

Право на такую меру поддержки предлагается предоставить двум категориям граждан: физическим лицам в возрасте до 30 лет включительно в течение первых трех календарных лет после получения документа об образовании или квалификации, а также гражданам, осуществляющим уход за инвалидом I группы или человеком старше 80 лет, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по заключению медицинской организации.