Стали известны самые ранние признаки деменции

Проблемы в обычных бытовых ситуациях может сигнализировать о некоторых заболеваниях. Об этом в беседе с «Абзацем» заявила психолог Юлия Денисова-Мельникова.
«Насторожиться стоит, если путаница в обычных вещах становится регулярной, начинает прогрессировать, человеку трудно выполнять привычные действия, он забывает знакомые маршруты, не узнает людей, теряется в привычной обстановке или перестает справляться с бытовыми задачами», — пояснила она.
По словам специалиста, такие изменения могут встречаться при ряде неврологических заболеваниях, различных видах деменции, последствиях инсульта, черепно-мозговых травм, а некоторых случаях и при выраженной депрессии.
Ранее KP.RU назвал пять пять основных признаков, при появлении которых нужно обратиться к врачу-неврологу или психиатру: возникновение проблем с кратковременной памятью; человек путает имена и регулярно затрудняется подобрать правильное слово; появляются трудности с ориентацией во времени и (или) в пространстве; исчезают привычные навыки и возникают заметные психо-эмоциональные изменения.