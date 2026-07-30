Стали известны самые ранние признаки деменции

Ранее KP.RU назвал пять пять основных признаков, при появлении которых нужно обратиться к врачу-неврологу или психиатру: возникновение проблем с кратковременной памятью; человек путает имена и регулярно затрудняется подобрать правильное слово; появляются трудности с ориентацией во времени и (или) в пространстве; исчезают привычные навыки и возникают заметные психо-эмоциональные изменения.