Сбой в работе чат-бота Claude AI зафиксирован по всему миру

22 июня в работе платформ Cloudflare и AWS, которые предоставляют компаниям облачные серверы и обеспечивают их безопасность, произошел массовый сбой по всему миру. В результате многие сервисы, включая социальные сети X, Reddit и Discord, перестали работать. Также 1008 пользователей сообщили о проблемах в работе игры Fortnite.