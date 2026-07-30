Сборная России по маунтинбайку не выступит на чемпионате Европы

Сборная России по маунтинбайку не примет участия в чемпионате Европы, который пройдет в Швейцарии. Как сообщил главный тренер команды Николай Крутилин, причиной стала ошибка организаторов при оформлении документов.
По его словам, первоначальное приглашение на турнир содержало неточности, из-за чего процесс подготовки необходимых бумаг затянулся. Исправленные документы были получены слишком поздно, когда времени на оформление шенгенских виз для основной части команды уже практически не оставалось.
В результате спортсмены не смогли вовремя записаться в консульство для подачи документов и лишились возможности выступить на европейском первенстве. В команде отметили, что рассчитывали принять участие сразу в нескольких дисциплинах, включая командную эстафету, однако из-за сложившейся ситуации эти планы реализовать не удалось.
Ранее российский фехтовальщик на саблях Павел Граудынь завоевал первую золотую медаль на проходящем в Гонконге чемпионате мира после возвращения гимна и флага РФ.