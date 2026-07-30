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Сборная России по маунтинбайку не выступит на чемпионате Европы

Сборная России по маунтинбайку пропустит чемпионат Европы в Швейцарии из-за ошибки организаторов.

Источник: Аргументы и факты

Сборная России по маунтинбайку не примет участия в чемпионате Европы, который пройдет в Швейцарии. Как сообщил главный тренер команды Николай Крутилин, причиной стала ошибка организаторов при оформлении документов.

По его словам, первоначальное приглашение на турнир содержало неточности, из-за чего процесс подготовки необходимых бумаг затянулся. Исправленные документы были получены слишком поздно, когда времени на оформление шенгенских виз для основной части команды уже практически не оставалось.

В результате спортсмены не смогли вовремя записаться в консульство для подачи документов и лишились возможности выступить на европейском первенстве. В команде отметили, что рассчитывали принять участие сразу в нескольких дисциплинах, включая командную эстафету, однако из-за сложившейся ситуации эти планы реализовать не удалось.

Ранее российский фехтовальщик на саблях Павел Граудынь завоевал первую золотую медаль на проходящем в Гонконге чемпионате мира после возвращения гимна и флага РФ.