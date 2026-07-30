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За отказ пускать интернет-провайдеров в дома начали привлекать к ответственности: подробности

УК начали наказывать за недопуск интернет-провайдеров в дома.

Источник: Комсомольская правда

Управляющие компании начали привлекать к ответственности за ограничение доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Об этом «Известиям» сообщили в Минцифры РФ.

«Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые дома. Закон о недискриминационном допуске вступил в силу в 2024 году, но по факту не соблюдается», — отметили в ведомстве.

Минцифры регулярно направляет в органы прокуратуры обращения граждан и операторов, сталкивающихся с препятствиями при подключении жителей к интернету. Уже вынесены первые положительные решения по восьми обращениям.

По данным ведомства, двум управляющим компаниям были выданы предписания об устранении нарушений, а еще одной УК объявлено предостережение за несоблюдение правил взаимодействия с операторами связи.

Ранее KP.RU сообщал, что Минцифры хотят обязать дачников пускать на свои участки операторов связи и компаний, строящих телекоммуникационную инфраструктуру. Предлагается ввести принцип «молчаливого согласия» при выдаче разрешений.