За отказ пускать интернет-провайдеров в дома начали привлекать к ответственности: подробности

Управляющие компании начали привлекать к ответственности за ограничение доступа интернет-провайдеров в многоквартирные дома. Об этом «Известиям» сообщили в Минцифры РФ.
«Управляющие компании начали привлекать к ответственности за блокировку провайдерам доступа в жилые дома. Закон о недискриминационном допуске вступил в силу в 2024 году, но по факту не соблюдается», — отметили в ведомстве.
Минцифры регулярно направляет в органы прокуратуры обращения граждан и операторов, сталкивающихся с препятствиями при подключении жителей к интернету. Уже вынесены первые положительные решения по восьми обращениям.
По данным ведомства, двум управляющим компаниям были выданы предписания об устранении нарушений, а еще одной УК объявлено предостережение за несоблюдение правил взаимодействия с операторами связи.
Ранее KP.RU сообщал, что Минцифры хотят обязать дачников пускать на свои участки операторов связи и компаний, строящих телекоммуникационную инфраструктуру. Предлагается ввести принцип «молчаливого согласия» при выдаче разрешений.