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Администрация США заявила о лабораторном происхождении коронавируса

Администрация Белого дома опубликовала на своем сайте данные, которые подтверждают лабораторное происхождение китайского вируса COVID-19. Соответствующий доклад был опубликован 29 июля.

Администрация Белого дома опубликовала на своем сайте данные, которые подтверждают лабораторное происхождение китайского вируса COVID-19. Соответствующий доклад был опубликован 29 июля.

Согласно материалам расследователей, возбудитель обладает биологической особенностью, которая не встречается у естественных штаммов в дикой природе. Все зарегистрированные случаи заболевания восходят к единственному внедрению вируса в человеческую популяцию, что отличает COVID-19 от предыдущих пандемий.

В докладе отмечается, что Ухань является базой ведущей китайской лаборатории по исследованию атипичной пневмонии, которая проводила опыты при недостаточном уровне биобезопасности. У сотрудников Уханьского института вирусологии симптомы болезни проявились еще осенью 2019 года, за несколько месяцев до официального обнаружения вируса на рынке.

Также сообщается, что корпорация EcoHealth Alliance под руководством Питера Дашзака направляла средства американских налогоплательщиков на поддержку исследований по модификации вирусов в Ухане. После выявления нарушений Минздрав США начал процедуру отзыва финансирования, а Минюст проводит расследование деятельности EcoHealth в период пандемии, говорится в материале.

Ученые из Португалии и Швеции выяснили, что развитие проблем со зрением после перенесенной коронавирусной инфекции связано со сбоями в работе некоторых типов Т-клеток, которые способствуют образованию хронических воспалений внутри глаз.

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