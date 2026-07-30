Администрация США заявила о лабораторном происхождении коронавируса

В докладе отмечается, что Ухань является базой ведущей китайской лаборатории по исследованию атипичной пневмонии, которая проводила опыты при недостаточном уровне биобезопасности. У сотрудников Уханьского института вирусологии симптомы болезни проявились еще осенью 2019 года, за несколько месяцев до официального обнаружения вируса на рынке.