Закон легализует цифровые деньги

В целом россияне теперь смогут покупать не только ценные бумаги, открывать депозиты, владеть иностранной валютой, но и приобретать такой специфический актив, как криптовалюты, которые по сути внутри России не будут являться валютами и рассчитываться ими будет незаконно. Но владеть ими, наконец, сможет большее количество людей. И не только те, кто специализируется в этой сфере и зарабатывает на ней, но и те, кто делает только первые шаги в мире криптоинвестиций.