Закон легализует цифровые деньги

Новый закон о цифровых валютах и цифровых правах переведет в легальное поле все отношения и предоставит допуск граждан к криптовалютам на санкционированных основаниях. В частности, это будет происходить при посредничестве специальных структур, которые будут утверждены банком России и получат соответствующие полномочия.
То есть для россиян это даст возможность осуществлять покупку, продажу криптовалют, иметь их на своих счетах и не бояться, что та фирма-посредник, к которой они обратились, исчезнет вместе с деньгами. Конечно, это не означает, что нелегальное обращение криптовалют сразу прекратится. Оно может быть удобно для коммерческих организаций, потому что цифровые активы уже показали свою полезность для обхода санкций.
В целом россияне теперь смогут покупать не только ценные бумаги, открывать депозиты, владеть иностранной валютой, но и приобретать такой специфический актив, как криптовалюты, которые по сути внутри России не будут являться валютами и рассчитываться ими будет незаконно. Но владеть ими, наконец, сможет большее количество людей. И не только те, кто специализируется в этой сфере и зарабатывает на ней, но и те, кто делает только первые шаги в мире криптоинвестиций.