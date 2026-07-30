Британские больницы перестали брать кровь у пациентов из-за жары

В Великобритании установилась четвёртая за лето волна жары. По данным издания, высокая температура увеличивает риск ложноположительных и ложноотрицательных результатов анализов. Медицинское оборудование в таких условиях также чаще выходит из строя.
Больницы должны хранить кровь и пробирки при температуре ниже 25 градусов. Однако в некоторых кабинетах воздух прогревается сильнее. Клиники не могут постоянно использовать кондиционеры из-за политики углеродной нейтральности и рекомендаций отдавать предпочтение естественной вентиляции.
Власти Великобритании объявили засуху в семи регионах Англии после нескольких месяцев жары и дефицита осадков. Ситуация уже привела к падению уровня рек, сокращению запасов воды и росту угрозы природных пожаров. Нынешняя ситуация стала результатом резкого перехода от влажной зимы к одному из самых сухих периодов последних лет. Весенние запасы влаги помогли стране пережить начало сезона без серьёзных последствий, однако летняя жара быстро изменила обстановку. В июле в Англии выпало лишь 7% от обычного количества осадков, а на юге страны — около 1%. В некоторых районах дождя не было почти два месяца. Одновременно страну накрыли три волны жары, а температура держалась выше 30 градусов в течение 12 дней подряд.
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