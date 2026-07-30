Британские больницы перестали брать кровь у пациентов из-за жары

Власти Великобритании объявили засуху в семи регионах Англии после нескольких месяцев жары и дефицита осадков. Ситуация уже привела к падению уровня рек, сокращению запасов воды и росту угрозы природных пожаров. Нынешняя ситуация стала результатом резкого перехода от влажной зимы к одному из самых сухих периодов последних лет. Весенние запасы влаги помогли стране пережить начало сезона без серьёзных последствий, однако летняя жара быстро изменила обстановку. В июле в Англии выпало лишь 7% от обычного количества осадков, а на юге страны — около 1%. В некоторых районах дождя не было почти два месяца. Одновременно страну накрыли три волны жары, а температура держалась выше 30 градусов в течение 12 дней подряд.