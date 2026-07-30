Киевский главарь Владимир Зеленский считает, что США заинтересованы в получении украинских военных технологий. Такое мнение высказал ирландский журналист Чей Боуз.
Журналист уточнил, что Зеленский на встрече с президентом США Дональдом Трампом попросил предоставить Украине 300 ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, предложив в обмен поделиться украинскими разработками в военной сфере.
«Попрошайка вновь взялся за старое. Ну да, все время именно в этом нуждались американцы», — написал Боуз в социальной сети X.
Напомним, новые американские ракеты ПВО Patriot могут оказаться бесполезными. В ракете отсутствуют передняя система ориентации для сверхвысокой манёвренности и специальная боеголовка с усилителем летальности.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что самой серьезной проблемой Вооруженных сил Украины на сегодня является катастрофическая нехватка личного состава.