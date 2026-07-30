Не борщевик: россиян предупредили об опасном обжигающем сорняке

Пастернак луговой, который внешне напоминает гигантский укроп с ярко-желтыми зонтиками, пахнет пряной петрушкой и не вызывает страха, является опасным сорняком, ожоги от него часто путают с аллергией и укусами. Об этом сайту mk.ru рассказала дерматолог Ирина Соловьева.
Токсикологи предупреждают, что химические ожоги от его сока по тяжести и длительности лечения сопоставимы с поражениями от борщевика Сосновского. Коварство в том, что в отличие от крапивы или борщевика контакт с пастернаком полностью безболезнен.
«Если при ожоге борщевиком пациенты часто обращаются сразу, так как знают врага в лицо, то при ожогах пастернаком мы сталкиваемся с запущенными случаями. Люди списывают волдыри на аллергию или укусы, теряя драгоценное время», — подчеркнула она.
Как писал сайт KP.RU, в прошлом году Госдума приняла закон о борьбе с опасными инвазивными растениями, в том числе и с борщевиком Сосновского, который считается в этой группе самым опасным. За его неудаление с участка грозит штраф.