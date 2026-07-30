Не только для пенсионеров: кому и зачем стоит установить самозапрет на займы

Из данных НБКИ следует, что за июнь 2026 года функцией воспользовались 765 тысяч человек. Но есть и те, кто поспешил снять самозапрет в силу жизненных обстоятельств — 232 тысячи граждан. Владимир Михайлов подчеркнул, что при отказе от установленной функции существует небольшой период заморозки, помогающий снизить риск необдуманных решений или оформления кредита под давлением.