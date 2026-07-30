Не только для пенсионеров: кому и зачем стоит установить самозапрет на займы

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) сообщили, что самозапрет на заем средств помог 7,6 миллиона граждан сформировать кредитные истории (КИ). «Вечерняя Москва» узнала у эксперта о данной тенденции.
Запретить себе оформление займов граждане могут с 1 сентября 2025 года. Установить ограничение можно через портал госуслуг и при посещении МФЦ.
— Самозапрет не распространяется на ипотеку, автокредиты под залог и образовательные кредиты с господдержкой, — пояснил экономист Владимир Михайлов.
Теперь у воспользовавшихся данной функцией есть право на получение полного кредитного отчета дважды в год, что позволит им контролировать отсутствие незаконных кредитов и займов, взятых мошенниками.
— Для отдельных заемщиков это инструмент самодисциплины, ограничивающий импульсивное кредитование. На макроуровне мера способствует сдерживанию роста необеспеченного потребительского кредитования, — добавил Михайлов.
По данным НБКИ, самой многочисленной категорией граждан, оформивших самозапрет, стали люди старше 50 лет. Они занимают 64,7 процента среди всех установивших новую функцию. В организации также добавили, что несмотря на невозможность получения заемных средств теми, кому нет 18 лет, кредитная история благодаря самозапрету сформировалась даже у несовершеннолетних.
— Прежде всего самозапрет помогает гражданам, которые хотят защититься от несанкционированного оформления кредитов: например, при утрате документов, риске утечки данных или повышенной уязвимости к мошенническим схемам. Также инструмент полезен тем, кто стремится сознательно ограничить доступ к заемным средствам, чтобы избежать попадания в долговую яму, — рассказал экономист.
Из данных НБКИ следует, что за июнь 2026 года функцией воспользовались 765 тысяч человек. Но есть и те, кто поспешил снять самозапрет в силу жизненных обстоятельств — 232 тысячи граждан. Владимир Михайлов подчеркнул, что при отказе от установленной функции существует небольшой период заморозки, помогающий снизить риск необдуманных решений или оформления кредита под давлением.
Теперь банковские организации обязаны проверять наличие самозапрета у заемщиков. Установление данного ограничения — есть полное основание для отказа в предоставлении заемных средств и кредитов. Несмотря на это, банки положительно отзываются о тех, кто решил оформить самозапрет. Финансовые организации считают, что такое решение говорит об ответственном отношении человека к материальным средствам и умении грамотно рассчитывать возможные риски.
— В долгосрочной перспективе рост осознанности заемщиков может улучшить качество кредитного потенциала и снизить издержки банков на взыскание, — добавил Владимир Михайлов.
В НБКИ заключили, что улучшение статистики кредитования не считается основной функцией самозапрета. Цели сервиса — защита граждан от мошеннических кредитов из-за утечки персональных данных, а также избежание закредитованности.