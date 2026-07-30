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В Швеции заявили о пропаже 20 эфиопских футболистов после турнира

Команда из 20 эфиопских футболистов в возрасте от 14 до 17 лет не вернулась на родину из Швеции.

Источник: Аргументы и факты

После завершения международного юношеского турнира «Кубок Гётии» в шведском Гётеборге 20 футболистов из Эфиопии в возрасте от 14 до 17 лет не вернулись на родину. Их отсутствие обнаружили в последний день соревнований, когда команда покинула место проживания, никого не предупредив, сообщает газета Goteborgs-Posten.

Организаторы турнира обратились в полицию после того, как выяснилось, что спортсмены исчезли. Позже власти подтвердили, что участники команды не вылетели обратно в Эфиопию, а по факту их исчезновения было зарегистрировано заявление.

По предварительной оценке правоохранительных органов, наиболее вероятной причиной произошедшего стал добровольный отказ подростков возвращаться в свою страну. При этом признаков преступления, в том числе торговли людьми или иных противоправных действий, следствие на данный момент не выявило.

Ранее автобус с болельщиками аргентинского футбольного клуба «Тигре» попал под обстрел после гостевого матча первого раунда плей-офф Южноамериканского кубка с уругвайским «Насьоналем».