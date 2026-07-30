В Швеции заявили о пропаже 20 эфиопских футболистов после турнира

После завершения международного юношеского турнира «Кубок Гётии» в шведском Гётеборге 20 футболистов из Эфиопии в возрасте от 14 до 17 лет не вернулись на родину. Их отсутствие обнаружили в последний день соревнований, когда команда покинула место проживания, никого не предупредив, сообщает газета Goteborgs-Posten.