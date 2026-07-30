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«Мастер и Маргарита» Локшина выйдет в американский прокат 18 сентября

Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» впервые выйдет в американский прокат 18 сентября. Об этом сообщает Variety.

Премьера в кинотеатрах США станет следующим этапом международного релиза картины, который ранее столкнулся с задержками из-за юридических разбирательств вокруг прав на распространение. За выпуск фильма на американском рынке отвечает Luminosity Pictures. Компания представит зрителям восстановленную режиссёрскую версию ленты.

Решение о прокате в США было принято спустя несколько месяцев после выхода картины в других странах. Ранее фильм показывали в Германии, Австрии, Швеции, Италии и ряде других государств.

Напомним, фильм «Мастер и Маргарита» выпустили в российский прокат в январе 2024 года, а его сборы составили около двух миллиардов рублей при бюджете в один млрд. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и их немецкий коллега Август Диль, известный по роли в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Выход картины в России затмил скандал из-за режиссёра Михаила Локшина, который назвал спецоперацию «вторжением» и призвал русских каяться.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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