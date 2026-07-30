«Мастер и Маргарита» Локшина выйдет в американский прокат 18 сентября

Напомним, фильм «Мастер и Маргарита» выпустили в российский прокат в январе 2024 года, а его сборы составили около двух миллиардов рублей при бюджете в один млрд. Главные роли в картине исполнили Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и их немецкий коллега Август Диль, известный по роли в «Бесславных ублюдках» Квентина Тарантино. Выход картины в России затмил скандал из-за режиссёра Михаила Локшина, который назвал спецоперацию «вторжением» и призвал русских каяться.