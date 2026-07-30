Их списали, но они выжили: Как Джонни Депп и ещё восемь звёзд триумфально вернулись после забвения

С этого момента карьера Джонни фактически встала на паузу. Почти три года — с 2020-го по 2023-й — он практически не появлялся на больших экранах. Последней работой перед перерывом стал фильм «Великий» (2020). Первым шагом к возвращению стала французская историческая драма «Жанна Дюбарри», премьера которой состоялась в мае 2023 года. Теперь же Депп делает новую ставку на голливудский проект, который должен показать зрителям, что актёр по-прежнему способен быть в центре внимания.