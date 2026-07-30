Офтальмолог объяснила важность солнцезащитных очков в любую погоду

Она отметила, что яркий свет, блики от воды, стекла, снега, асфальта и автомобильных поверхностей создают дополнительную нагрузку на глаза. Важно выбирать очки не просто с темными линзами, а с качественной УФ-защитой. При этом темные очки без защитного фильтра могут создавать ложное ощущение безопасности, пояснила специалист.