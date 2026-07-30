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Офтальмолог объяснила важность солнцезащитных очков в любую погоду

Офтальмолог Курачинова: солнцезащитные очки помогут сохранить зрение.

Источник: Комсомольская правда

Сохранить хорошее зрение помогает система повседневных привычек, в том числе и защита глаз от солнца. Об этом в интервью NEWS.ru рассказала врач-офтальмолог Зарина Курачинова.

По ее словам, чтобы избежать проблем со зрением, следует защищать глаза от ультрафиолета. Солнцезащитные очки нужны не только летом и не только на пляже.

Она отметила, что яркий свет, блики от воды, стекла, снега, асфальта и автомобильных поверхностей создают дополнительную нагрузку на глаза. Важно выбирать очки не просто с темными линзами, а с качественной УФ-защитой. При этом темные очки без защитного фильтра могут создавать ложное ощущение безопасности, пояснила специалист.

KP.RU сообщил, что защищать глаза солнечными очками нужно не только летом, но и зимой. Зимнее солнце коварно: оно не греет, но его лучи, отражаясь от снега, могут нанести серьезный вред зрению.