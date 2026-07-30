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Митрополит Иларион поблагодарил патриарха Кирилла за шанс остаться рядом с матерью

Архиерей отметил, что служба в Подмосковье позволит ему ухаживать за мамой.

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Митрополит Иларион, которому ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл изменил место служения с Бразилии на Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье, в беседе с ТАСС выразил благодарность главе Русской Церкви за возможность остаться рядом с матерью.

Ранее митрополит Иларион после ситуации, произошедшей с ним в Чехии, был направлен на служение в Бразилию.

«Мама была со мной в течение всех 60 лет моей жизни. И в радостях и в скорбях она была и остается рядом. Ее молитва и любовь спасли меня от многих бед. Я очень благодарен Святейшему Патриарху за то, что он откликнулся на мою просьбу быть рядом с ней», — сказал митрополит.

Архиерей отметил, что у его матери инвалидность второй группы и она нуждается в уходе.

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