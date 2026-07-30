Митрополит Иларион поблагодарил патриарха Кирилла за шанс остаться рядом с матерью

«Мама была со мной в течение всех 60 лет моей жизни. И в радостях и в скорбях она была и остается рядом. Ее молитва и любовь спасли меня от многих бед. Я очень благодарен Святейшему Патриарху за то, что он откликнулся на мою просьбу быть рядом с ней», — сказал митрополит.