Пользователи по всему миру пожаловались на сбой Claude AI

Ранее нейросеть Claude получила право запрашивать у пользователей из России паспортные данные и селфи. В отдельных случаях компания Anthropic сможет передавать эту информацию американским и другим государственным органам, следует из обновлённой политики конфиденциальности. Разработчик объяснил новые требования расширением возможностей ИИ-ассистента, включая доступ к электронной почте, файлам и внешним API. Эксперт по внедрению ИИ Роман Адаменко допустил, что россияне не смогут пройти проверку после включения камеры и определения местоположения. Новые правила дополнили уже действующие ограничения на использование Claude в России.