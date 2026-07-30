Статистика охватывает пятимесячный период (с 27 февраля по 27 июля), в течение которого снижались запасы ПВО. Так, расход Patriot составил 1,503−1,571 единицы, расход THAAD — 174−218. Если на начало периода в арсеналах насчитывалось 2,330 Patriot и 452 THAAD, то к 27 июля эти показатели упали до 759−827 и 234−278 единиц соответственно.
По данным портала Axios, на фоне подобного истощения запасов ПВО у США Киев запросил 300 ракет Patriot к зиме. При этом ранее Вашингтон уже указывал на дефицит подобных боеприпасов из-за конфликта на Ближнем Востоке и мощностей заводов.
Как подчеркивал военный обозреватель «Комсомольской Правды» Виктор Баранец, Вашингтон потратил «львиную долю» ракет на Иран, для Украины их запасы пусты.
* — Организация признана нежелательной в России.