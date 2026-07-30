Стало известно, сколько ракет США потратили в конфликте с Ираном

Статистика охватывает пятимесячный период (с 27 февраля по 27 июля), в течение которого снижались запасы ПВО. Так, расход Patriot составил 1,503−1,571 единицы, расход THAAD — 174−218. Если на начало периода в арсеналах насчитывалось 2,330 Patriot и 452 THAAD, то к 27 июля эти показатели упали до 759−827 и 234−278 единиц соответственно.