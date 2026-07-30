Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат в США 18 сентября

Релиз в Штатах стал возможен после урегулирования юридических споров. Наследники писателя и американские продюсеры оспаривали права на англоязычную адаптацию, но стороны пришли к соглашению. Картина уже вышла в Германии, Австрии, Швеции, Италии и Франции.