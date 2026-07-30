Фильм «Мастер и Маргарита» выйдет в прокат в США 18 сентября

Фильм Михаила Локшина «Мастер и Маргарита» по мотивам романа Михаила Булгакова выйдет в прокат в США 18 сентября. Дистрибуцией займется студия Luminosity Pictures. Об этом в среду, 29 июля, сообщает Variety.
Релиз в Штатах стал возможен после урегулирования юридических споров. Наследники писателя и американские продюсеры оспаривали права на англоязычную адаптацию, но стороны пришли к соглашению. Картина уже вышла в Германии, Австрии, Швеции, Италии и Франции.
В российский прокат фильм вышел 25 января 2024 года. Сборы превысили 2,3 миллиарда рублей, что позволило картине стать первым фильмом с рейтингом «18+», преодолевшим эту планку в России. Аудитория составила 4,8 миллиона зрителей.
В главных ролях снялись Евгений Цыганов, Юлия Снигирь и Август Диль. Работа над картиной длилась пять лет, бюджет составил 1,2 миллиарда рублей. Фильм стал лучшим по версии жюри премии «Ника», получив награды во всех семи номинациях, говорится в материале.
28 июля стало известно, что в саундтрек блокбастера «Человек-паук: Новый день» попала песня певицы Монеточки* (настоящее имя Елизавета Гырдымова* — прим. «ВМ») «Монополия». Премьера фильма «Человек-паук: Новый день» пройдет на 31 июля. Заглавную роль супергероя, о подвигах которого по сюжету забыл весь мир, вновь исполнил Том Холланд.
*Признана иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.