Скоро на маркетплейсах: студенты МФТИ создали зонт, который защищает от солнца

— Идея пришла во время выполнения учебного проекта — на тот момент мы реализовали гибридную систему слежения за Солнцем и задумались о возможностях ее применения. Умный зонт стал интересным решением как с технической, так и с предпринимательской точки зрения, — добавил Константин Лишик.