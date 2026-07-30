Скоро на маркетплейсах: студенты МФТИ создали зонт, который защищает от солнца

Студенты Московского физико-технического института (МФТИ) разработали макет умного зонта. «Вечерняя Москва» поговорила с одним из участников проекта.
Принципиальное отличие умного зонта, разработанного студентами, от классического пляжного заключается в умении устройства подстраиваться под движение Солнца, как подсолнух. Тем самым разработка позволяет создавать стабильную тень в заданной области в течение дня.
— Для определения положения Солнца используется гибридная технология, включающая в себя совместную работу оптического датчика, который следит за положением светила, и программного кода, содержащего знания небесной механики. Поворачиваться зонт будет за счет системы приводов, которые питаются от солнечных панелей, установленных на куполе, — рассказал один из разработчиков проекта, студент 4-го курса физтех-школы аэрокосмических технологий МФТИ Константин Лишик.
Вместе с ним руку к созданию инновационного изобретения приложили его сокурсники: Антон Горяинов, Иван Турубар, Александр Петряев.
— Идея пришла во время выполнения учебного проекта — на тот момент мы реализовали гибридную систему слежения за Солнцем и задумались о возможностях ее применения. Умный зонт стал интересным решением как с технической, так и с предпринимательской точки зрения, — добавил Константин Лишик.
Он пояснил, что вначале команда спроектировала виртуальную модель изделия. Дальнейшая печать умного зонта на 3D-принтере позволила разработчикам выявить недооцененные узлы и вывести проект на финальную стадию.
На данный момент создатели умного зонта предполагают, что такая инновация будет интересна и полезна отельному и ресторанному бизнесу, представители которого смогут в оптовом количестве приобрести изделие для своих территорий.
— При этом, разумеется, в будущем и у обычных людей будет возможность приобрести умный зонт, например, через маркетплейсы. Планируется начать продажи уже в следующем летнем сезоне, — заключил Константин Лишик.
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