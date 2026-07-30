30 июля в календаре: Международный день дружбы и день вышивки

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Вероника, Лазарь, Леонид, Маргарита, Марина.
Марина Лазоревая.
В этот день чествуют двух святых — Маргариту Антиохийскую (она же — православная святая Марина) и Лазаря Галисийского. Жила ли святая Маргарита на самом деле, до сих пор неизвестно. По преданию, она родилась в Антиохи и была дочерью языческого жреца Эдессия. Когда девушка приняла христианство, отец выгнал ее из дома. Маргарита стала пастушкой. Однажды ее увидел римский префект Олимврий и, очарованный ее красотой, предложил ей брак — но лишь при условии, что она отречется от Христа. Девушка отказалась, и разгневанный префект приказал ее пытать, а позже — и вовсе казнить.
В католической церкви Маргарита входит в число 14 святых помощников (так называли 14 древних святых, которые при разных обстоятельствах помогали людям); говорили, что она являлась Жанне д`Арк. Православная церковь почитает Маргариту Антиохийскую под именем святой Марины. Особой любовью она пользуется в Греции, где в ее честь построено большое количество храмов.
Другой святой, которого поминают наравне со святой Мариной, — преподобный Лазарь Галисийский. Он родился в городе Магнезии, во взрослом возрасте принял постриг в монастыре Святого Саввы. Позже Лазарь поселился на горе Галисия неподалеку от Эфеса. Вокруг подвижника вскоре возникла монашеская община и образовался монастырь.
На Руси день Марины с Лазарем считался временем зарниц, молний без грома и дождя, которые предвещали пожары и иссушали зрение. Смотреть на них категорически запрещалось. Кроме того, мудрые люди предупреждали: «Сухая молния калит хлеб в цвету, наводит ржу на траву». Голубые вспышки зарниц — «зори с лазорями» — на самом деле отблески далеких гроз, но в народе об их появлении сложили легенду: некогда жила-была морская царевна Марина, но однажды сбежала из покоев своего отца, Морского царя, на землю. С тех пор каждый год в день рождения Марины ее отец вспоминает о непокорной дочери и гневается, пронзая небо огненными стрелами.
В эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающихся холодах. На Марину с Лазарем наблюдали за погодой: считалось, что осень будет такой, как в этот и последующие три дня.
События.
1792 год — на улицах Парижа впервые прозвучала «Марсельеза».
1829 год — в Москве началось строительство Триумфальных ворот.
1898 год — в Москве начала работать первая городская канализация.
1907 год — в Москве вышел в рейс первый автобус.
1930 год — основан Московский полиграфический институт.
1932 год — открылись Х летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе (США).
1950 год — в Ленинграде состоялось торжественное открытие Приморского парка Победы.
1972 год — начала работать Красноярская ГЭС.
1975 год — в Хельсинки открылся заключительный этап Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.
1984 год — состоялась премьера многосерийного телесериала «Санта-Барбара» (18+).
1991 год — Лучано Паваротти дал юбилейный концерт в лондонском Гайд-парке.
1992 год — бывший руководитель ГДР Эрих Хонеккер выдворен из России в Германию.
1998 год — над бухтой Киберон произошло столкновение самолётов Beechcraft 1900D компании Proteus Airlines и частной Cessna 177RG Cardinal, погибли 15 человек.
2016 год — катастрофа воздушного шара в Локхарте, 16 погибших.
2018 год — в Центральноафриканской Республике произошло убийство журналистов, прибывших для съёмки фильма о деятельности компаний, связанных с Евгением Пригожиным.
2025 год — произошло землетрясение на Камчатке магнитудой 8,8.
В этот день родились.
Джорджо Вазари (1511 — 1574 г.), итальянский живописец, архитектор и писатель эпохи маньеризма.
Серафим Саровский (1754 — 1833 г.), великий подвижник Русской Православной Церкви и чудотворец.
Федор Биберштейн (1768 — 1826 г.), немецкий ученый-ботаник и путешественник.
Никита Муравьев (1796 — 1843 г.), русский офицер, один из главных идеологов движения декабристов.
Эмили Бронте (1818 — 1848 г.), английская поэтесса.
Николай Юденич (1862 — 1933 г.), российский военный деятель, один из руководителей Белого движения.
Генри Форд (1863 — 1947 г.), американский промышленник, основатель компании Ford.
Вернер Тюбке (1929 — 2004 г.), немецкий художник.
Дэвид Сэнборн (1945 г.), американский саксофонист и композитор.
Арнольд Шварценеггер (1947 г.), американский актер, культурист, бизнесмен и политический деятель.
Ирина Винер-Усманова (1948 г.), советский и российский тренер по художественной гимнастике, Герой Труда РФ.
Жан Рено (1948 г.), французский актёр испанского происхождения.
Кейт Буш (1958 г.), британская певица, композитор и музыкант.
Владимир Довгань (1964 г.), российский предприниматель.
Варвара (1973 г.), российская певица, заслуженная артистка России.
Софья Самодурова (2002 г.), российская фигуристка-одиночница, чемпионка Европы.
Народные приметы.
Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа. Если гроза 30 июля случилась — осень тоже будет дождливой, а зимой будут метели. Жаркий и сухой день 30 июля предвещает малоснежную и холодную зиму. Заря с позорями — голубыми вспышками зарниц — к урожаю орехов. Какая погода в этот день — такой и будет первая половина осени (сентябрь и начало октября). Белые облака в дождливый день — к перемене погоды. Ящерицы скрываются в норках — к дождю. Яркие зарницы — к пожару. Чайки на воде сидят — к солнечной погоде. Радуга, в которой преобладает голубой цвет, расположена высоко — на смену затяжным дождям скоро выглянет солнышко! Много стрекоз у воды — к дождю. Насекомые ведут себя беспокойно — к сильной грозе и затяжным ливням.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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