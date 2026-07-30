30 июля в календаре: Международный день дружбы и день вышивки

Осень будет такой, как два последних дня июля и первый день августа. Если гроза 30 июля случилась — осень тоже будет дождливой, а зимой будут метели. Жаркий и сухой день 30 июля предвещает малоснежную и холодную зиму. Заря с позорями — голубыми вспышками зарниц — к урожаю орехов. Какая погода в этот день — такой и будет первая половина осени (сентябрь и начало октября). Белые облака в дождливый день — к перемене погоды. Ящерицы скрываются в норках — к дождю. Яркие зарницы — к пожару. Чайки на воде сидят — к солнечной погоде. Радуга, в которой преобладает голубой цвет, расположена высоко — на смену затяжным дождям скоро выглянет солнышко! Много стрекоз у воды — к дождю. Насекомые ведут себя беспокойно — к сильной грозе и затяжным ливням.