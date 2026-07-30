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В Румынии призвали сократить потребление электроэнергии в связи с остановкой АЭС

Как сообщалось ранее, единственная в стране атомная электростанция в городе Чернаводэ будет остановлена из-за низкого уровня воды в Дунае.

БУХАРЕСТ, 30 июля. /ТАСС/. Исполняющий обязанности премьер-министра Румынии Илие Боложан призвал сограждан добровольно сократить потребление электроэнергии после того, как было объявлено о том, что единственная в стране АЭС в городе Чернаводэ будет полностью остановлена из-за низкого уровня воды в Дунае.

«Пользуясь случаем, я обращаюсь к гражданам Румынии, к крупным промышленным потребителям с призывом рассмотреть возможность добровольного сокращения потребления, быть внимательными к потреблению в вечерние часы, с 20:00 до 23:00, когда у нас наблюдается дефицит энергии», — сказал он в интервью телеканалу Digi 24.

«Это наносит нам ущерб, — признал глава кабинета. — Представьте, что в прошлые годы в этот период расход [дунайской] воды составлял 3,9 тыс. — 4,5 тыс. куб. м в секунду, а сейчас — 1,6 тыс. куб. мв секунду, и в последующие дни будет снижаться».

Глава ассоциации «Умная энергия» Думитру Кисэлицэ отметил, что впервые оба реактора АЭС в Чернаводэ останавливаются из-за низкого уровня воды в Дунае. «Это означает, что мы теряем 20% резервной мощности», — сказал он, добавив, что в результате Румыния будет импортировать больше электроэнергии, а для потребителей цены станут выше. По мнению эксперта, такая ситуация может продолжаться до 30 дней.

Компания Nuclearelectrica, являющаяся оператором электростанции, сообщила, что из-за низкого уровня воды второй энергоблок будет остановлен 30 июля, чтобы предотвратить повреждение систем охлаждения. 28 июля она проинформировала об остановке первого энергоблока.

Nuclearelectrica — национальная компания по производству электрической и тепловой энергии, а также ядерного топлива, 82,5% акций которой принадлежит государству. Она является оператором АЭС в Чернаводэ с двумя действующими энергоблоками, созданными по канадской технологии Candu, которые вырабатывают около 20% электроэнергии в стране.

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