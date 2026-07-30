В Румынии призвали сократить потребление электроэнергии в связи с остановкой АЭС

Глава ассоциации «Умная энергия» Думитру Кисэлицэ отметил, что впервые оба реактора АЭС в Чернаводэ останавливаются из-за низкого уровня воды в Дунае. «Это означает, что мы теряем 20% резервной мощности», — сказал он, добавив, что в результате Румыния будет импортировать больше электроэнергии, а для потребителей цены станут выше. По мнению эксперта, такая ситуация может продолжаться до 30 дней.