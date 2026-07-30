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Механизм замены наказания инвестициями вступил в силу

Власти завершили формирование нормативной базы для механизма «инвестиции вместо штрафов» — 27 июля вступили в силу изменения в КоАП, закрепляющие этот инструмент в законодательстве. Его суть — в возможности заключения соглашений об освобождении компаний от штрафов, когда выявленные нарушения требуют капитальных затрат на исправление ситуации, а выписанные штрафы при этом лишают компании средств для этого. Предполагается, что применение этого механизма позволит не допускать массовых увольнений с важных для государства производств и остановки выпуска необходимой ему продукции.

Власти завершили формирование нормативной базы для механизма «инвестиции вместо штрафов» — 27 июля вступили в силу изменения в КоАП, закрепляющие этот инструмент в законодательстве. Его суть — в возможности заключения соглашений об освобождении компаний от штрафов, когда выявленные нарушения требуют капитальных затрат на исправление ситуации, а выписанные штрафы при этом лишают компании средств для этого. Предполагается, что применение этого механизма позволит не допускать массовых увольнений с важных для государства производств и остановки выпуска необходимой ему продукции.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко «Ъ» сообщили, что механизм применяется в случаях, когда нарушение уже выявлено, и его главная задача не наказание ради наказания, а создание условий для устранения нарушений и предотвращения их повторного возникновения.

Как пояснили «Ъ» в Минэкономики, компании получили возможность заключать такие соглашения еще в 2025 году, после внесения изменений в закон о госконтроле, однако принятые тогда поправки предусматривали только согласование «дорожной карты» по устранению нарушений с органом контроля, но от штрафа не освобождали. Теперь, добавляют в ведомстве, с принятием изменений в КоАП «это синхронизировано».

Подробнее — в материале «Ъ» «Оштрафуй себя сам».

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