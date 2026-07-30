Механизм замены наказания инвестициями вступил в силу

Власти завершили формирование нормативной базы для механизма «инвестиции вместо штрафов» — 27 июля вступили в силу изменения в КоАП, закрепляющие этот инструмент в законодательстве. Его суть — в возможности заключения соглашений об освобождении компаний от штрафов, когда выявленные нарушения требуют капитальных затрат на исправление ситуации, а выписанные штрафы при этом лишают компании средств для этого. Предполагается, что применение этого механизма позволит не допускать массовых увольнений с важных для государства производств и остановки выпуска необходимой ему продукции.