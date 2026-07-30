Цветная капуста, сыр и голубика: шеф-повар поделился идеальным рецептом ризотто

Он отмечает, что также добавил спаржу, которая выращивается в Подмосковье. До этого ее везли из-за границы. Когда блюдо готово, пробую — и оно действительно поражает своим вкусом. А ведь не скажешь, что основной ингредиент из цветной капусты. Бренд-шеф объясняет, что многие посетители удивляются, когда узнают, из чего приготовлено это блюдо. Несмотря на то что оно появилось недавно в меню, уже стало весьма популярным среди посетителей ресторана.