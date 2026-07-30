Цветная капуста, сыр и голубика: шеф-повар поделился идеальным рецептом ризотто

Бренд-шеф одного из ресторанов в районе Арбат Денис Заволокин провел мастер-класс для желающих научиться готовить изысканные блюда высокой кухни. Корреспондент «Вечерней Москвы» посетил занятие и узнал важные и полезные секреты профессионалов.
Денис Заволокин рассказывает, что в столице много мясных ресторанов, но в последнее время посетители чаще обращают внимание на блюда, приготовленные из морепродуктов. Одно из них — гребешки с ризотто из цветной капусты. Денис Заволокин отмечает, что он хотел в этом блюде передать легкость лета.
— Я взял вместо риса цветную капусту, так как начинается ее сезон. На дачах и сельхозпредприятиях уже начали убирать урожай. Мы сделали имитацию под ризотто, — отмечает бренд-шеф.
Он объясняет, что изготовил даже крем из цветной капусты с добавлением сливочного масла, лимона и сбалансировал вкус сыром с плесенью, который выдерживался месяц. Он произведен на сыроварне рядом с Кировом. Отечественный продукт Денису Заволокину нравится больше, чем привезенный из-за границы аналог.
— В блюдо я добавляю гребешки. Их привезли из Мурманска. Также туда идет голубика. Именно сейчас — сезон этой ягоды. Она придаст сочность блюду, получится вкусовой взрыв, — продолжает бренд-шеф.
Он отмечает, что также добавил спаржу, которая выращивается в Подмосковье. До этого ее везли из-за границы. Когда блюдо готово, пробую — и оно действительно поражает своим вкусом. А ведь не скажешь, что основной ингредиент из цветной капусты. Бренд-шеф объясняет, что многие посетители удивляются, когда узнают, из чего приготовлено это блюдо. Несмотря на то что оно появилось недавно в меню, уже стало весьма популярным среди посетителей ресторана.
— Для меня важно, чтобы каждый гость чувствовал себя особенным. Я стремлюсь создавать блюда, которые не просто утоляют голод, а дарят эмоции и запоминаются надолго. В ресторане, в котором я сейчас работаю, вижу потенциал для воплощения самых смелых идей, сохраняя при этом любовь гостей к морским деликатесам и уютной атмосфере и привнося атмосферу морского курорта. Ведь я вырос и работал в Сочи, — признается Денис Заволокин.
РЕЦЕПТ.
Нарезаем цветную капусту. Спаржу режем колечками. Соус: цветную капусту варим в сливках, взбиваем в блендере с солью и сливочным маслом. Обжариваем гребешка, а затем цветную капусту и спаржу, добавляем рыбный бульон и крем из цветной капусты и тушим, затягиваем тертым сыром. Готово.