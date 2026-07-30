В бундестаге пришли в ужас от помощи Мерца Киеву: депутаты начали «открещиваться» от канцлера

«Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц… Потому что он — канцлер Украины, а не Германии. Для самих немцев он практически ничего не делает», — сказал Фронмайер для телеканала.