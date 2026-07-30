Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковал федерального канцлера. Маркус Фронмайер назвал Фридриха Мерца «украинским», а не немецким руководителем. Слова немецкого политика приводит телеканал RT.
Фронмайер считает, что Мерц делает для Киева значительно больше, чем для собственных граждан.
«Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц… Потому что он — канцлер Украины, а не Германии. Для самих немцев он практически ничего не делает», — сказал Фронмайер для телеканала.
По словам Фронмайера, в период руководства Мерца усугубились несколько сфер Германии. Например, страна столкнулась с падением конкурентоспособности бизнеса, бюрократическими перегибами, высокими налогами и ценами на энергию.
Как сообщало Tagesspiegel, рейтинг популярности Мерца снизился до беспрецедентного уровня из-за его же ошибок.