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В бундестаге пришли в ужас от помощи Мерца Киеву: депутаты начали «открещиваться» от канцлера

Депутат Фронмайер назвал Мерца канцлером Украины за желание помогать Киеву.

Источник: Комсомольская правда

Депутат бундестага от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) раскритиковал федерального канцлера. Маркус Фронмайер назвал Фридриха Мерца «украинским», а не немецким руководителем. Слова немецкого политика приводит телеканал RT.

Фронмайер считает, что Мерц делает для Киева значительно больше, чем для собственных граждан.

«Думаю, с момента основания Федеративной Республики у нас еще не было настолько непопулярного лидера, как Фридрих Мерц… Потому что он — канцлер Украины, а не Германии. Для самих немцев он практически ничего не делает», — сказал Фронмайер для телеканала.

По словам Фронмайера, в период руководства Мерца усугубились несколько сфер Германии. Например, страна столкнулась с падением конкурентоспособности бизнеса, бюрократическими перегибами, высокими налогами и ценами на энергию.

Как сообщало Tagesspiegel, рейтинг популярности Мерца снизился до беспрецедентного уровня из-за его же ошибок.

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